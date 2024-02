Novo diretor artístico da Tod's estreia na Semana de Moda de Milão

Como a Tod's tem suas raízes nos sapatos, Tamburini revisitou o clássico mocassim Gommino da marca, dando ao mesmo um toque de modernidade ao adicionar franjas de couro na parte da frente.

No começo do mês, a Tod's anunciou a entrada em seu capital do fundo de investimento L Catterton, apoiado pela gigante do luxo LVMH, que tem a família Della Valle como acionista majoritário.

- Cavalli abandona estampas de animais -

Apesar de as estampas de animais fazerem parte do DNA da grife italiana Roberto Cavalli, o estilista Fausto Puglisi se inspirou no mármore para a sua nova coleção, desaparecendo com os leopardos, guepardos, zebras e cobras característicos da marca.

Puglisi transformou esses motivos complexos em veios com efeito mármore em tons de cinza, bege, branco, verde, amarelo mostarda e ametista. "Eu estava cansado das estampas de animais", comentou, após o desfile.

O estilista disse que se inspirou em sua coleção pessoal de mármore antigo. "Amo loucamente", ressaltou, referindo-se ao mármore colorido encontrado em toda a Itália, seja em Pompeia ou nas igrejas barrocas de Roma.