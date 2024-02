UE estuda simplificar a sua política agrícola sob pressão de novos protestos

Para David Clarinval, ministro da Agricultura belga, uma eventual revisão da PAC seria "uma coisa boa" para poder "pagar melhor" os produtores.

Na tentativa de acalmar a fúria dos produtores agrícolas, os países do bloco já convenceram a Comissão Europeia - braço Executivo do bloco - a simplificar as regras da política agrícola.

Na reunião desta segunda-feira, os ministros devem discutir algumas das propostas da Comissão, como a flexibilização das regras sobre os pousios e sobre a frequência e modalidade dos controles e inspeções.

Além disso, a Comissão lançou um "diálogo estratégico" com representantes dos agricultores e da indústria agroalimentar para discutir medidas.

- "Não podemos continuar produzindo" -

Um diplomata europeu afirmou que "o debate desta segunda-feira se concentrará em medidas de curto prazo, que podem ser implementadas muito rapidamente".