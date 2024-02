Milei proíbe o uso de linguagem neutra em toda a administração pública

O governo do ultradireitista Javier Milei estendeu a proibição do uso da linguagem inclusiva a toda a administração nacional argentina, algo que já havia sido aplicado na área da Defesa, informou o porta-voz presidencial Manuel Adorni nesta terça-feira (27).

O governo "iniciará ações para proibir a linguagem inclusiva e a perspectiva de gênero em toda a administração pública nacional", disse Adorni em entrevista coletiva.

Uma resolução publicada na última sexta-feira no site da Presidência havia anunciado a mesma medida no âmbito do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e dos órgãos descentralizados dessa pasta.