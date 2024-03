Juiz dos EUA bloqueia lei do Texas que permite detenção de migrantes

A decisão é conhecida em um momento em que o presidente democrata, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump - de forte discurso antimigratório - viajam para o Texas para realizar visitas paralelas à fronteira sul.

Se não houver surpresas, ambos se enfrentarão nas eleições presidenciais de novembro, tendo a migração como um tema-chave.

Em dezembro de 2023, o governador do Texas, Greg Abbott, aliado de Trump, assinou a lei SB 4, aprovada pelo Legislativo estadual.

A legislação se baseou no que Abbot chamou de direito constitucional do Texas de se defender contra uma "invasão", quando as travessias de migrantes, principalmente da América Latina em busca de melhores condições de vida, atingem números recorde.

Abbott culpa Biden pela crise migratória. A lei permitia que a polícia e as forças de segurança pública do Texas prendessem pessoas no estado que não pudessem provar que cruzaram a fronteira legalmente e as levassem à justiça estadual, onde poderiam ser condenadas a até 20 anos de prisão ou expulsas para o México, sem considerar se esse país poderia aceitá-las.

"Esta lei é direcionada a qualquer pessoa sem documentos que viva no Texas, seja ela por 10 minutos ou 10 anos e tenha filhos na escola", disse recentemente Rubén García, presidente do abrigo para migrantes Annunciation House.