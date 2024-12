Novos governantes da Síria adotam medidas de segurança na região costeira

Os membros da minoria alauíta, uma ramificação do islamismo xiita, exerceram grande influência na Síria liderada por Assad. Eles dominaram as forças de segurança que Assad usou contra seus oponentes durante a guerra civil, que durou 13 anos, e para esmagar dissidências durante décadas de opressão sangrenta.

Refletindo as tensões de cunho sectário, os manifestantes gritaram "Oh Ali!" durante uma manifestação no lado de fora da sede do governo local em Tartous, segundo imagens publicadas nas redes sociais na última quarta-feira. A Reuters verificou a localização das imagens.

O cântico era uma referência a Ali ibn Abi Talib, um primo do Profeta Maomé que é reverenciado pelos muçulmanos, mas especialmente respeitado pelos alauítas e xiitas, que acreditam que Ali e seus descendentes deveriam ter liderado a comunidade islâmica.

O Hayat Tahrir al-Sham, antigo afiliado da Al Qaeda que liderou a campanha rebelde que derrubou Assad, prometeu várias vezes proteger grupos religiosos minoritários, que temem que os novos governantes possam tentar impor uma forma conservadora de governo islâmico.

De acordo com a agência Sana, Mohammed Othman, recém-nomeado governador da região costeira de Latakia, ao lado da área de Tartous, reuniu-se com xeques alauítas para "incentivar a coesão da comunidade e a paz civil na costa síria".

PROTESTOS