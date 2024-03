Maduro denuncia que avião confiscado pelos EUA foi 'desmantelado'

O avião foi vendido à Emtrasur pela sancionada companhia aérea iraniana Mahan Air, e permaneceu imobilizado por ordem judicial no aeroporto Ministro Pistarini, de Buenos Aires, desde 8 de junho de 2022, quando chegou do México com um carregamento de peças automotivas. Os 19 membros da tripulação que chegaram a Buenos Aires em 2022 foram detidos e, posteriormente, liberados.

O governo venezuelano classificou o ocorrido como "roubo" e, no dia 15 de fevereiro, Maduro chamou de "bandido" o presidente argentino, Javier Milei.

"É indignante!", reiterou Maduro na concentração chavista, que paralisou o trânsito na principal via de Caracas, onde um enorme tubarão inflável com uma bandeira dos Estados Unidos era transportado por um caminhão para ser exibido durante o ato.

Washington e Caracas mantêm uma relação tensa, que teve entre seus momentos mais críticos a ruptura de relações diplomáticas em 2019, depois que os Estados Unidos reconheceram, juntamente com cerca de 50 países, o governo interino simbólico do opositor Juan Guaidó, agora exilado naquele país.

No entanto, o governo do presidente Joe Biden apoiou um processo de negociação em Barbados - mediado pela Noruega - entre delegados de Maduro e da oposição, que firmaram um acordo em outubro que contempla a realização de eleições presidenciais em 2024, bem como a libertação de "presos políticos".