Vini Jr volta a Valência; Girona quer dar continuidade a sua reação

O Real Madrid visita o Valencia no sábado, na volta de Vinicius Junior a essa cidade depois dos insultos racistas que recebeu no ano passado, enquanto o Girona procura manter a sua reação na 27ª rodada de LaLiga.

O gigante da capital, líder isolado do campeonato espanhol, regressa no sábado ao estádio de Mestalla onde na última década só conseguiu duas vitórias em nove confrontos com os 'Che'.

A sua última visita, em maio do ano passado, terminou com uma derrota e a polêmica desencadeada pelos insultos racistas proferidos contra Vinicius, pelos quais estão sendo investigados três torcedores do Valencia, a quem o clube baniu para sempre.