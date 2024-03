Cativa com seu bebê, Shiri Bibas se torna o rosto dos reféns em Gaza

Uma mãe com o rosto cheio de angústia segura seus dois filhos, incluindo um bebê, enrolados em um cobertor perto do corpo. Do lado oposto estão os combatentes do movimento palestino Hamas, que os levaram cativos para a Faixa de Gaza.

As imagens, gravadas e divulgadas pelo Hamas, correram o mundo e fizeram de Shiri Bibas, de 32 anos, e dos filhos Ariel, de 4 anos, e Kfir, de nove meses, os rostos dos reféns tomados no ataque contra o sul de Israel em 7 de outubro.

A notoriedade está no extremo oposto da personalidade desta mulher, que segundo pessoas próximas levava uma vida tranquila no kibutz de Nir Oz, focada sobretudo na família e nos filhos.