França pede 'perdão' aos homossexuais, perseguidos por 40 anos

No entanto, Dupond-Moretti alertou que muitas pessoas enfrentarão dificuldades para provar a discriminação. O relator do texto na câmara baixa, Hervé Saulignac, estimou entre 200 e 400 as pessoas que conseguiriam beneficiar-se de uma indenização.

Desde janeiro, a França tem seu primeiro chefe de Governo abertamente homossexual, o primeiro-ministro Gabriel Attal, além de outros políticos, como o chanceler Stéphane Séjourné.

A França descriminalizou a homossexualidade em 1982, e o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi autorizado quase 30 anos depois, em 2013, após fortes manifestações da oposição.