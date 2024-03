Macron aumenta 'o envolvimento' da França no conflito na Ucrânia, diz Kremlin

O Kremlin considerou, nesta quinta-feira (7), que o presidente francês, Emmanuel Macron, está fazendo com que "o envolvimento" da França no conflito da Ucrânia aumente, depois de dizer que não descarta enviar tropas ocidentais a esse país, algo que a maioria de seus aliados rechaçou.

"Macron está convencido de sua política, consistente em querer infligir uma derrota estratégica a nosso país e continua aumentando o nível de envolvimento direto da França" no conflito na Ucrânia, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em um vídeo divulgado no Telegram por um jornalista russo.

bur/ybl/jvb/mb/dd/aa