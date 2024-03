Joias de escultor italiano Umberto Mastroianni são roubadas na Itália

Cerca de 50 peças de joias e esculturas de ouro, avaliadas em 1,2 milhão de euros (6,54 milhões de reais), do artista Umberto Mastroianni foram roubadas durante uma exposição no norte da Itália, afirmaram os organizadores neste sábado (9).

Uma "gangue altamente especializada" roubou na quarta-feira à noite quase toda a coleção de anéis, pulseiras, pingentes e outras esculturas de ouro, obras do artista falecido em 1998, expostas desde dezembro no domínio de Vittoriale degli Italiani, às margens do Lago de Garda, acrescentaram.

Apenas uma das 49 obras, intitulada Homem/Mulher, foi encontrada.