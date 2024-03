O que é a ByteDance, matriz do TikTok na mira dos EUA?

A quem pertence a ByteDance?

Segundo o TikTok, cerca de 60% da ByteDance pertence a investidores institucionais, entre eles o gigante americano BlackRock. Seus fundadores têm 20% e o restante pertence a funcionários.

A empresa chinesa, constituída nas Ilhas Caimã, também tem a General Atlantic entre seus investidores. Três dos cinco membros de seu conselho são americanos, informou o TikTok.

Uma entidade estatal chinesa possui 1% do Douyin, de acordo com o site da ByteDance. O TikTok garante que se trata de uma exigência sob a legislação da China e que não afeta as operações internacionais da matriz.

O portal especializado em tecnologia The Information indicou em 2021 que essa participação de 1% acompanhava um assento no conselho do grupo.

Em março do ano passado, durante uma audiência do Congresso dos Estados Unidos, o diretor executivo do TikTok, Shou Zi Chew, respondeu "acredito que sim" ao ser questionado se um funcionário chinês integrava o conselho da ByteDance.