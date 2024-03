Onda de calor atinge o país e Rio tem sensação térmica de 62,3 ºC

- Chuvas extremas no sul -

Já no sul do país, chuvas extremas, que devem continuar na semana que vem, causaram estragos, segundo as autoridades.

"A semana será de muito alto risco no Centro-Sul do Brasil por chuva intensa e tempestades. Sistema que mais preocupa é uma muito intensa frente fria que chegará com chuva torrencial e possíveis vendavais", alertou neste domingo a agência de informações meteorológicas MetSul.

Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, foram registrados "volumes excepcionalmente altos" de precipitação, de até 300 milímetros.

A prefeitura do município de Uruguaiana, o mais atingido do estado, divulgou imagens de ruas inundadas e ônibus submersos.

Estima-se que possam cair até 500 mm de chuvas, de acordo com o Metsul.