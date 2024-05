Governo autoriza liberação imediata de até R$ 500 mil para municípios do RS

Medida provisória para importação de arroz está sendo planejada, confirmou o presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Edegar Pretto. O objetivo é importar o produto de países do Mercosul para abastecer, principalmente, as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Ele afirmou que parte da produção ainda não havia sido colhida, 15% está embaixo d'água, mesmo a parte que estava nos armazéns.

Repasse de R$ 63,1 milhões para suporte em saúde. Outra portaria publicada nesta quarta autoriza o repasse do Fundo Nacional de Saúde à Secretaria de Saúde estadual e aos Fundos Municipais de Saúde do RS.

Chuva afeta quase 1,5 milhão de pessoas no RS

A Defesa Civil informou nesta quarta que quase 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas em razão das fortes chuvas que atingem o RS. Do total de municípios gaúchos, 85% já sofrem consequências dos temporais.

Ao todo, 1.476.170 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos 163.786 ficaram desalojadas e 67.428 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta quarta-feira (8) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 425 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado já representam 85% do total. A Defesa Civil também informou que continua em 100 o número de mortos. O número de óbitos é o mesmo em comparação com o boletim anterior, das 12h. Os municípios que registraram mais mortes foram: Cruzeiro do Sul (8), Gramado (7), Santa Maria (6) e Bento Gonçalves (6).