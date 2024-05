Tenda e banheiro químico tomam lugar de carro em cruzamento em Porto Alegre

Desalojados se acumulam na borda da área alagada à espera de parentes e animais de estimação. A química industrial Veridiana Rodrigues, 52, aguardava angustiada pelo entrega ds gatos Pantufa e Bibi. Os pets ficaram no apartamento da família, no bairro Humaitá, disse ela, pois os socorristas "disseram que só o essencial poderia ser levado". O resgate deles ainda não pode ser feito.

Moradora ficou ilhada no trabalho na sexta-feira (3). Veridiana estava em Guaíba, quando a água começou a subir e não consegui mais sair dali. A empresa em que trabalha conseguiu lugar em um hotel na cidade, onde ela ficou até terça-feira de manhã. "Passou um barqueiro por ali e perguntou se alguém queria ir para Porto Alegre. Só eu levantei a mão. E fui parar no Pontal, na zona sul da cidade, depois consegui uma carona solidária de um senhor até a casa da minha filha, no bairro Boa Vista."

Apartamento fica no terceiro andar, mas condomínio estava alagado, e família dela decidiu sair. Na casa dela estavam o marido, o pai e os filhos, que saíram na segunda-feira.

Gritos, latidos e aplausos são ouvidos no viaduto. Cada resgatado que chega ao local é recebido por palmas dos desalojados. Volta e meia um policial militar usa um megafone para tentar organizar o caos. "Abram caminho", "Precisamos de veterinário" eram algumas das frases. Outras pessoas pediam ajuda: "Alguém tem guia para cachorro grande?", gritava uma mulher. Muitos animais de estimação chegavam desacompanhados e alguns tentavam fugir, gerando correria.

Policiais fazem segurança, e helicópteros sobrevoam região. Agentes do Exército, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros circulam pelas atendas,

Curiosos também se avolumam no local. Entre socorristas e resgatados, algumas pessoas aguardavam atentas a movimentação. "Quem não tá para ajudar,pode ir para casa", reclamou um voluntário em meio à chuva fraca que caía.