ONU aponta para 'alta probabilidade' de 2024 ser o ano mais quente da história

Além disso, houve vários recordes de níveis de gases de efeito estufa, temperaturas da superfície, temperatura e aumento do nível do mar e derretimento das geleiras.

"Não podemos dizer com certeza", mas "diria que há uma alta probabilidade de 2024 bater o recorde de 2023", declarou Omar Baddour, encarregado de monitoramento do clima da OMM, durante a apresentação do relatório.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que este relatório mostra que o planeta "está à beira do abismo".

O ano de 2023 foi o mais quente dos 174 anos já registrados e a temperatura média global perto da superfície foi 1,45°C acima do nível de referência da era pré-industrial, de acordo com a OMM.

A secretária-geral da OMM, a argentina Celeste Saulo, indicou que o mundo nunca esteve tão perto, ainda que de forma temporária, do limite inferior de 1,5°C do Acordo de Paris de 2015 sobre a mudança climática.

- "Alerta vermelho" -

"A mudança climática vai muito além das temperaturas. O que presenciamos em 2023, especialmente em relação ao aquecimento dos oceanos, ao derretimento das geleiras e à perda sem precedentes do gelo marinho da Antártica, é particularmente preocupante", disse Saulo.