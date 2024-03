Máxima de 19°C em SP: frente fria vai derrubar termômetros no Sul e Sudeste

A situação paulistana se reflete nas outras capitais do Sudeste, todas com máximas na casa dos 20°C. No Rio, a temperatura que fica entre 25°C e 39°C na quinta, cai para 24°C a 29°C na sexta. Em Vitória, a temperatura sai de 25°C a 36°C para de 24°C a 28°C. E em Belo Horizonte, a máxima de 33°C e mínima de 22°C vai para máxima de 26°C e mínima de 21°C.

A frente fria chega junto do fim do verão. O outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 00h06, e se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília.

Confira a situação em outras capitais

Frente fria causa tempestades no Rio Grande do Sul

No Sul, os gaúchos devem ser os primeiros impactados pela frente fria, já na noite de quarta, sofrendo também com fortes chuvas. As tempestades já acontecem no oeste do estado, onde cidades acumularam a precipitação esperada para dois meses apenas nesse final de semana, segundo a MetSul.

A frente fria que chega ao Sul na quarta deve encontrar a massa de ar muito quente, úmida e instável que paira na região, gerando uma grande mudança do tempo. Ela vai atingir o sul gaúcho já no final do dia e cruzará o estado entre a madrugada e manhã da quinta.