Indígenas e socorristas salvam alpinistas presos no pico mais alto da Colômbia

"Quando o encontrei, estava alerta e consciente", mas "tinha a clavícula quebrada, o rádio e o antebraço quebrados (...), não conseguia respirar direito, falava como uma criança", detalhou Aparicio, com 11 anos de experiência no montanhismo.

Bermúdez não conseguia andar. Seu guia o amarrou a uma corda e o desceu pelo outro lado do pico: um abismo rochoso de cerca de 240 metros que terminava em um pequeno vale - onde, segundo seus cálculos, um helicóptero poderia pousar.

- Fome e frio -

Aparicio tinha um relógio GPS com o qual conseguiu se comunicar com as autoridades e indicar sua posição.

Entretanto, o local era muito alto para um helicóptero pousar e eles precisariam esperar por um resgate terrestre sob temperaturas de até -5°C durante a noite.

"Passamos uma noite a 5.580 metros. Foi a mais pesada: não tínhamos sacos de dormir nem isolantes, apenas um cobertor térmico cada um", lembrou Aparicio.