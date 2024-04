Menino de 10 anos acorda e encontra pais e irmãos mortos em casa nos EUA

Um menino de dez anos acordou e encontrou o pai, a mãe e três irmãos mortos com disparos de arma de fogo. O caso ocorreu na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 22. As informações são da polícia local.

O que aconteceu

A polícia acredita que Jonathan Candy, 42 anos, matou sua esposa, Lindsay Candy, de 39 anos, e seus filhos Dylan Candy, de 18 anos, Ethan Candy, de 14 anos, e Lucas Candy, de 12 anos. Depois, Jonathan Candy teria tirado a própria vida.

Os investigadores acreditam que os disparos começaram após uma discussão entre os pais entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, diz reportagem da ABC News. Jonathan teria então pego uma arma e atirado várias vezes na esposa, antes de passar a atirar nos filhos pela casa.