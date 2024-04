Província do Canadá volta a penalizar posse de drogas pesadas

Em contrapartida, a medida fez o consumo de drogas ao ar livre disparar em parques, praias, hospitais, transporte público e outros espaços em toda a província, enquanto a polícia tinha dificuldades para atender às queixas de desordem.

"Manter as pessoas seguras é nossa prioridade máxima. Apesar de nos preocuparmos e sermos compassivos com quem luta contra a dependência, não aceitamos a desordem nas ruas que faz com que as comunidades se sintam inseguras", disse o chefe de governo da Colúmbia Britânica, David Eby.

"Estamos tomando medidas para garantir que a polícia tenha as ferramentas necessárias para garantir comunidades seguras e confortáveis para todos, enquanto ampliamos as opções de tratamento para que as pessoas possam se manter vivas e melhorar", acrescentou.

A polícia da Colúmbia Britânica agora poderá apreender drogas ilícitas e obrigar quem causar perturbações à ordem pública por causa do consumo de drogas a abandonar a área, ou senão será preso.

Contudo, não penalizará a posse de drogas em residências particulares, em locais de prevenção de overdose ou de controle de drogas, segundo um comunicado.

O estado do Oregon, nos Estados Unidos, também experimentou com a descriminalização de drogas mais pesadas. Porém, no início de abril, três anos depois de ser o primeiro estado a fazê-lo, decidiu voltar a reprimir legalmente a posse de substâncias.