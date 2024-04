Tiktoker iraquiana é morta e é 2ª influencer atacada no país em 8 meses

A influenciadora do Iraque Ghufran Sawadi, mais conhecida pelo nome de Umm Fahad, foi baleada e morta em frente à casa dela em Bagdá. As informações são da CNN Internacional.

O que aconteceu

Assassinato foi filmado por câmeras de segurança e publicado nas redes sociais. O vídeo mostra o autor em uma motocicleta. Ele atira contra a mulher, que morre na hora.

O ministro do Interior do país, Abdul Amir al-Shammari, disse que formará uma força-tarefa para descobrir a motivação do crime.