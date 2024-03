Karim Aïnouz, o cineasta brasileiro que ama contar histórias de mulheres

Após estudar arquitetura, Karim Aïnouz foi estudar cinema nos Estados Unidos. Foi lá que ele conheceu Todd Haynes, diretor de "Carol" e "Segredos de um Escândalo". Ele trabalhou em seu primeiro longa-metragem, "Veneno" (1991).

"É um mestre, me influenciou muito", diz. "É alguém que pôs as mulheres em primeiro plano. Foi um choque para mim, vindo de uma tradição cinematográfica muito masculina e muito branca".

Nos anos seguintes, os dois filmam vários curta-metragens, antes do lançamento, em 2002, do primeiro filme de Aïnouz, "Madame Satã". O longa é inspirado livremente no personagem de João Francisco dos Santos (1900-1976), mais conhecido pelo apelido "Madame Satã", um homem preto ao mesmo tempo malandro e travesti.

- "Oásis matriarcal" -

Este primeiro filme contém todos os temas caros a Karim Aïnouz, que mora em Berlim há 15 anos. A cada vez, uma obsessão: criar o retrato de personagens marginalizados em função do gênero, da cor da pele e da identidade sexual.

"Meu cinema é um pouco aquele da lacuna. Preencher as lacunas de uma História do Brasil que marginalizou as populações negras e as mulheres", diz ele, dando como exemplo as telenovelas, nas quais, durante muito tempo, só havia "personagens brancos".