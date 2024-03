Pontos-chave do acordo sobre pandemias negociado na OMS

Também considera que o texto atual não oferece segurança jurídica suficiente em relação ao acesso oportuno aos produtos de saúde e que é "muito fraco" no acesso aos patógenos e na troca de benefícios.

A Índia, em nome do sul da Ásia, sente que sem apoio financeiro e tecnológico "será impossível alcançar as pesadas obrigações impostas no texto negociado, especialmente para os países em desenvolvimento".

Cerca de 48 países africanos exigem resultados concretos em relação a um mecanismo de financiamento sustentável.

A África do Sul defende o direito soberano dos países de "controlar o acesso a seus recursos genéticos" e amostras, e quer a remoção das barreiras à transferência de tecnologia e conhecimento.

