'Álbum de casamento' - a sintonia entre Lula e Macron viraliza em forma de memes

Em uma das fotos, Macron pega as mãos de Lula com as duas mãos e o olha com um largo sorriso, enquanto os dois navegam por um rio em um pequeno barco de madeira.

Em outra, os dois posam juntos sob uma sumaúma, a imponente árvore amazônica, abraçados e olhando para cima.

Em outro registro desse momento, Lula e Macron aparecem sorridentes.

As imagens foram comparadas nas redes sociais com um fotograma do filme "Me Chame pelo Seu Nome" (2017), de Luca Guadagnino, ambientado na Itália rural. Em outro meme, aparecem com a legenda "La la land", em alusão ao musical "La La Land: Cantando Estações" (2016), de Damien Chazelle.

Em uma das sequências mais compartilhadas, as imagens formam uma colagem com o título "Ensaio pré wedding do ano".

Outro internauta comparou uma das fotos dos presidentes, que participaram de uma cerimônia na floresta com o cacique Kayapó Raoni Metuktire, à do casamento da cantora Anitta na selva perante um conselheiro espiritual indígena. "Inspirados por Anitta", escreveu.