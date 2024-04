Presidente do COI diz confiar na Wada em caso de doping de nadadores chineses

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse ter "toda a confiança na Agência Mundial Antidoping" (Wada, na sigla em inglês), alvo de críticas depois da revelação de testes positivos de doping de 23 nadadores chineses em 2021, declarou o dirigente em entrevista à AFP.

"Nós temos plena confiança na Wada e em suas regras, e a Wada tem cumprido suas regras", afirmou Thomas Bach na sede do COI em Lausanne, na Suíça.

Metade financiada pelo COI, a Wada precisou designar um procurador independente na quinta-feira para avaliar sua gestão dos testes positivos de doping, revelados no sábado pelo jornal americano The New York Times e pela emissora alemã ARD.