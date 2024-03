Assembleia da Córsega aprova 'estatuto de autonomia' acordado com Paris

Em um país menos descentralizado do que vizinhos como Espanha e Alemanha, a reforma concede poder aos deputados insulares para "decidir a adaptação" de leis e regulamentos nacionais ou para "fixar normas nas matérias em que exercem as suas competências".

Na votação, que foi feita por pontos, esta questão foi a mais controversa, com 49 deputados a favor, 13 contra e uma abstenção.

Os legisladores também aprovaram que o texto final seja validado pelos eleitores corsos em um referendo.

O chefe do governo regional, o nacionalista Gilles Simeoni, celebrou "um momento democrático extremamente poderoso e forte".

Cobiçado por regiões como a Guiana, a Alsácia, a Bretanha e o País Basco francês, o projeto de estatuto de autonomia foi aprovado a meados de março pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin, e oito representantes da Córsega de diferentes tendências políticas.

Com o sinal verde do Parlamento corso, o texto deve agora ser tramitado no Parlamento nacional, onde está longe de gerar unanimidade.