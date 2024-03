Em meio a submarinos, Lula e Macron celebram laços franco-brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu contraparte francês, Emmanuel Macron, celebraram, nesta quarta-feira (27), a parceria estratégica entre seus dois países durante a cerimônia de lançamento de um submarino franco-brasileiro perto da cidade do Rio de Janeiro.

Na segunda etapa de uma visita de três dias ao Brasil, Macron e Lula se encontraram no Complexo Naval de Itaguaí (a cerca de 70 km do Rio) para o lançamento de um submarino de propulsão convencional fabricado com cooperação francesa.

O submarino "Tonelero" foi batizado com a quebra de uma garrafa de espumante pela primeira-dama Janja.