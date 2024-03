Juan Jesus se diz "amargurado e desanimado" após Acerbi se livrar de punição por racismo

"Estou sinceramente desanimado com o desfecho de um assunto grave, no qual fui culpado por ter agido como um cavalheiro, evitando interromper um jogo importante com todos os transtornos que isso causaria aos espectadores e confiando que minha atitude teria sido respeitada e tomada, talvez, como exemplo", acrescentou o brasileiro.

"Não esperava um final deste tipo, que temo - mas espero estar errado - poderia abrir um precedente sério para posteriormente justificar certos comportamentos. Espero sinceramente que esta história, para mim triste, possa ajudar todo o mundo do futebol a refletir sobre um assunto tão sério e urgente", concluiu.

Acerbi, acusado de insultos racistas por Juan Jesus, foi poupado de uma sanção porque não havia provas que comprovassem as acusações, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) na terça-feira.

O jogador de 36 anos poderia ter sido suspenso por pelo menos dez jogos, o que significaria o fim abrupto de sua temporada e comprometeria a participação do veterano jogador na próxima Eurocopa (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho).

"O conteúdo discriminatório, sem questionar a boa fé (de Juan Jesus), só foi percebido pelo jogador ofendido, sem qualquer prova externa, seja áudio, vídeo ou mesmo testemunha"m considerou o juiz.

Segundo a imprensa de Nápoles, os jogadores do atual campeão italiano poderão vestir uma camiseta de apoio ao companheiro antes do início da próxima partida, no sábado.