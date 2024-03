Beyoncé interpreta canção de Dolly Parton em seu novo álbum country

O novo álbum country da cantora Beyoncé inclui uma versão de "Jolene", de Dolly Parton, assim como várias faixas de lendas desse gênero musical, como Willie Nelson.

"Cowboy Carter", o segundo ato da trilogia "Renaissance", já está à venda nos lugares do mundo onde a sexta-feira (29) chegou.

A megaestrela de 42 anos também faz uma versão do clássico do "White Album" de Paul McCartney, "Blackbiird", que ela estiliza com um duplo "i".