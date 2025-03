Após bate-boca com Trump em Washington, Zelensky se reúne com americanos na Arábia Saudita

Desde então, Washington suspendeu a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência. Zelensky enviou uma carta para Trump pedindo a retomada do diálogo, mas a situação diplomática permanece frágil.

A delegação dos EUA será liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio e a ucraniana por Volodymyr Zelensky, que deve se encontrar com o príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman nesta segunda-feira, mas não participará diretamente das negociações.

A delegação do presidente ucraniano é formada pelo conselheiro presidencial Andriy Yermak, o chefe da diplomacia, o ministro da Defesa e o vice-diretor do gabinete presidencial, além de vários oficiais seniores do exército.

A viagem do presidente ucraniano à Arábia Saudita estava originalmente programada para ocorrer em fevereiro, mas foi adiada após ele denunciar a organização de negociações russo-americanas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, embarcou no avião militar que o levará à Arábia Saudita para conversas com a Ucrânia no domingo (9). Rubio deve chegar a Jeddah na segunda-feira e também deve se encontrar com Mohammed bin Salman durante sua visita, de acordo com o Departamento de Estado.

A Arábia Saudita, um aliado histórico dos Estados Unidos, está consolidando sua influência internacional ao mediar reuniões entre nações em conflito. O país rico em petróleo também esteve envolvido em negociações sobre a troca de prisioneiros históricos entre a Rússia e o Ocidente em agosto de 2024.