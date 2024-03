Lula e Macron sobem o tom contra Venezuela por exclusão de opositora das eleições

Lula e o presidente colombiano, Gustavo Petro, são vistos como próximos ao governo de Maduro. A Venezuela, porém, reagiu chamando-os de "intervencionistas".

Lula disse que o Brasil "vai tentar assistir a essa eleição". "Quero que as eleições sejam feitas igual a gente faz aqui no Brasil, com a participação de todos", acrescentou.

- Desacordos -

Macron foi recebido nesta quinta com toda pompa no Palácio do Planalto por Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

O casal o aguardava na rampa de acesso ao edifício modernista, enquanto o francês caminhava sobre um tapete vermelho, ladeado por "Dragões da Independência".

Os dois líderes assinaram 20 acordos em áreas como meio ambiente, inteligência artificial, cooperação financeira, entre outros.