Rússia impõe na ONU fim do sistema de controle de sanções à Coreia do Norte

Também apontou que havia começado a investigar "informações provenientes dos Estados-membros sobre o fornecimento, por parte da Coreia do Norte, de armas e munições convencionais" a outros países, particularmente a Rússia.

"Este veto não é um sinal de preocupação com o povo norte-corano ou a eficácia das sanções. Trata-se de que a Rússia obtenha a liberdade de violar as sanções em busca de armas para usar contra a Ucrânia", denunciou a embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward.

Este veto "é, na verdade, uma admissão de culpa. Moscou não esconde mais sua cooperação militar com a Coreia do Norte (...), assim como o uso de armas norte-coreanas na guerra contra a Ucrânia", afirmou o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

"Em vista das tentativas reiteradas (da Coreia do Norte) de minar a paz e a segurança internacionais, o trabalho do comitê é mais importante do que nunca", afirmaram, em uma declaração conjunta, antes da votação, dez membros do Conselho, incluindo Estados Unidos, França, Reino Unido e Coreia do Sul.

"Não pode haver nenhuma justificativa para o desaparecimento dos guardiões do regime de sanções", criticou o embaixador sul-coreano, Joonkook Hwang. "É como destruir as câmeras de vigilância para evitar ser surpreendidos com as mãos na massa".

Apesar de sua abstenção, a China apoiou as demandas russas para uma reavaliação das sanções.