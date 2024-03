Rússia diz que sanções contra Coreia do Norte não ajudaram a melhorar segurança

"Pelo contrário, na ausência de mecanismos para revisar as sanções e flexibilizá-las, este instrumento continua representando um grande problema, que prejudica o desenvolvimento da confiança e o diálogo político", acrescentou.

Desde 2006, o Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs uma série de sanções, cada vez mais fortes, contra a Coreia do Norte em resposta ao programa nuclear em desenvolvimento no país.

O Kremlin defendeu nesta sexta-feira sua decisão de bloquear a renovação do mandato do comitê de vigilância da aplicação das sanções com o veto.

"Esta posição está mais de acordo com os nossos interesses", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

A União Europeia (UE) expressou em um comunicado sua convicção de que o veto "é um esforço para esconder as transferências de armamentos entre a Coreia do Norte e a Federação da Rússia", no contexto da ofensiva russa contra a Ucrânia.

A UE fez um apelo à Rússia para "reconsiderar a decisão (...) e a seguir cooperando com as Nações Unidas e seus Estados membros" no caso da Coreia do Norte.