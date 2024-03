Explosão de carro-bomba deixa ao menos oito mortos na Síria (ONG)

Ao menos oito pessoas morreram no domingo (noite de sábado, 30, no Brasil) na explosão de um carro-bomba no mercado de uma cidade do norte da Síria, controlada pelas forças pró-turcas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Ao menos "oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas" na explosão de "um carro-bomba no meio de um mercado" em Azaz, no norte da província de Aleppo, ressaltou a ONG, acrescentando que este balanço é provisório.

A explosão causou "danos importantes" e provocou um incêndio, acrescentou esta organização com sede no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de fontes no terreno.