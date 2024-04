EUA detecta primeiro caso humano de gripe aviária transmitido por vaca leiteira

- Morte no Camboja -

Esta é a primeira vez que esse tipo de gripe é detectado em gado leiteiro, segundo a Associação Americana de Medicina Veterinária (AVMA). No começo de março, Minnesota reportou casos de gripe aviária entre cabras jovens.

A detecção em cabras e vacas leiteiras "ressalta a importância do cumprimento das medidas de biossegurança, da vigilância no monitoramento de doenças e da participação imediata do seu veterinário quando algo parecer estranho", ressaltou recentemente a presidente da AVMA, Rena Carlson.

Um menino de 9 anos morreu no Camboja devido ao vírus em fevereiro, somando-se às três mortes ocorridas naquele território em 2023.

A gripe aviária matou um urso polar no Alasca no outono passado, segundo funcionários estaduais, e dezenas de milhares de mamíferos marinhos desde que se propagou pela América do Sul, segundo o Comitê Científico para a Pesquisa na Antártida.

As populações de aves marinhas britânicas sofrem "reduções generalizadas e extensas", aponta um relatório recente da Real Sociedade para a Proteção das Aves (RSPB). A doença também afetou duramente as granjas europeias.