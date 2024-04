Exército de Israel se retira do hospital Al Shifa de Gaza e deixa rastro de destruição e cadáveres

A polícia israelense anunciou nesta segunda-feira a detenção de Sabah Salam Haniyeh, irmã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no âmbito de uma investigação antiterrorista. A mulher, de 57 anos, tem nacionalidade israelense e mora em Tel Sheva, no sul do país.

A operação militar israelense que começou em 18 de março no hospital Al Shifa, o maior de Gaza, provocou muitos danos e, após a saída dos militares, as imagens registradas por um jornalista da AFP mostram edifícios destruídos e escombros.

Israel anunciou a retirada de suas tropas do hospital depois que os soldados "cumpriram" sua missão. Durante as operações, o Exército afirmou que matou quase 200 combatentes.

- Hamas pede "desculpas" -

O Ministério da Saúde de Gaza informou que, após a saída dos soldados, "dezenas" de cadáveres foram encontrados no hospital, incluindo alguns em estado de decomposição.

Um médico disse à AFP que mais de 20 corpos foram recuperados e que alguns foram esmagados por veículos militares durante a retirada.