Programas de diversidade somem de universidades em meio à guerra cultural nos EUA

- "Estão tentando se livrar de nós" -

"O principal grupo-alvo em todo o país (...) são os negros", afirma Ricky Jones, professor de estudos pan-africanos na Universidade de Louisville, no Kentucky.

Carlie Reeves, de 19 anos, foi a primeira pessoa de sua família a ingressar na faculdade e, quando chegou a Louisville, era "muito óbvio que os professores pensavam" que "não pertencia àquele grupo". "Eles não me viam como inteligente", diz, ressaltando o apoio que recebeu das lideranças dos programas DEI no campus.

Muitos estudantes de minorias estão na faculdade "100 por cento por causa do DEI", afirmou, dando como exemplo os estudantes negros beneficiados com bolsas de estudo para grupos étnico-raciais.

Mas no dia 15 de março, congressistas do Kentucky apresentaram uma nova proposta para restringir estes programas, o que levou Reeves a organizar um protesto no campus ao lado de outras lideranças.

"Senti que era meu dever informar aos estudantes: 'Ei, pessoal, essas pessoas estão literalmente tentando se livrar de nós no campus, precisamos fazer alguma coisa'", disse.