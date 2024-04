Congresso do Peru decide futuro do governo de Boluarte

O novo gabinete da presidente do Peru, Dina Boluarte, o terceiro em 16 meses, tentará nesta quarta-feira (3) obter um crucial voto de confiança no Congresso que lhe permita seguir governando apesar de um escândalo de relógios de luxo que faz o governo balançar.

O presidente do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén, discursará no plenário do Parlamento unicameral a partir das 9h locais (11h em Brasília) a política geral que desenvolverá. Após a apresentação, ocorrerá um debate e, logo depois, a votação em uma sessão que pode levar muitas horas.

O Congresso é controlado por uma maioria de direita e extrema direita, base de sustentação de Boluarte, que não possui bancada própria.