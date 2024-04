HRW acusa Panamá e Colômbia de desproteger migrantes que cruzam a selva de Darién

"Seja qual for o motivo de sua viagem, os migrantes e solicitantes de asilo que cruzam o tampão de Darién têm direito a condições mínimas de segurança e ao pleno respeito de seus direitos humanos durante a viagem", ressaltou Juanita Goebertus, diretora da Divisão das Américas da HRW.

Segundo esta organização, os crimes contra os migrantes, "incluindo constantes casos de violência sexual, não costumam ser investigados, nem punidos".

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou recentemente que quadrilhas criminosas estupraram, em média, 16 mulheres migrantes por dia em fevereiro, frente a aproximadamente três casos diários no mês anterior.

Depois destas denúncias, o Panamá suspendeu as operações do MSF no país.

Goebertus pediu às autoridades para "reconsiderar urgentemente" esta decisão.

