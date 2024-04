Reino Unido organiza visitas a alas inéditas dos palácios de Buckingham e Balmoral

Partes do Palácio de Buckingham, em Londres, e do Castelo de Balmoral, na Escócia, serão abertas ao público pela primeira vez no próximo verão, anunciou o Royal Collection Trust.

A reformada Ala Leste de Buckingham poderá ser admirada em uma visita guiada. O ingresso dará acesso ao corredor principal, onde estão expostas pinturas de Thomas Gainsborough, e à sala contígua à famosa sacada de onde a família real saúda o público reunido no "Mall".

Essa ala do palácio foi construída entre 1847 e 1849, para abrigar a numerosa família da rainha Victoria, o que deu a Buckingham seu formato retangular, e não de ferradura. Ela será aberta depois de mais de cinco anos de obras, que renovaram, principalmente, a fiação elétrica e o encanamento.