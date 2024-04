McDonald's vai comprar 225 franquias afetadas por boicote em Israel

"O McDonald's continua comprometido com o mercado israelense", afirmou Jo Sempels, presidente de desenvolvimento internacional de franquias do gigante da comida rápida, citado no texto.

O McDonald's se tornou alvo de um boicote quando sua franquia em Israel anunciou, em novembro, que ofereceria milhares de refeições gratuitas ao Exército de Israel. Suas vendas no quarto trimestre decepcionaram analistas.