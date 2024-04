Athletic Bilbao e Mallorca decidem a Copa do Rei

Os 'Leones' tentarão esquecer, especialmente no sábado, no gramado do estádio La Cartuja, em Sevilha, a dolorosa dupla derrota sofrida em 2021.

Depois de ter sido adiada devido à pandemia de covid-19, a final da Copa do Rei de 2020 só foi disputada em 3 de abril do ano seguinte com o Athletic perdendo por 1 a 0 para a Real Sociedad num vibrante dérbi basco.

E quinze dias depois, os 'Leones' foram novamente derrotados, dessa vez por 4 a 0 pelo Barça na final da Copa do Rei de 2021.

- Invasão da torcida -

Duas derrotas sofridas com portões fechados devido à pandemia que a equipe do técnico Ernesto Valverde tentará agora deixar para trás apoiada por uma torcida que viajou em massa a Sevilha para apoiar seu time.

"As pessoas têm de compreender o que significa uma final para o nosso povo e o envolvimento que a nossa gente tem com o clube", disse Valverde nesta sexta-feira.