Marquinhos alcança marca de 435 jogos pelo PSG e iguala recorde do clube

Ídolo no Parque dos Príncipes, Marquinhos tem contrato com o clube até 2028.

"É um grande orgulho ver um garoto como Marquinhos, com as semelhanças que ele tem com o jogador que eu fui, bater este recorde", declarou à AFP Pilorget, que também foi zagueiro e fez parte do elenco que conquistou o primeiro título do PSG no Campeonato Francês, em 1986.

