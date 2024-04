Mbappé começa no banco, e PSG empata com lanterna Clermont no Francês

Líder isolado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o lanterna Clermont neste sábado (6), no Parque dos Príncipes.

A quatro dias de enfrentar o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico do PSG, Luis Enrique, decidiu poupar alguns jogadores neste fim de semana, entre eles o atacante Kylian Mbappé, que começou no banco e só entrou na metade do segundo tempo.

O time parisiense saiu atrás no placar quando Habib Keita marcou para o Clermont na etapa inicial (32'), mas escapou da derrota na reta final graças a um gol do atacante português Gonçalo Ramos (85').