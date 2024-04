Nicarágua rompe relações com Equador após invasão à embaixada mexicana em Quito

A chocante operação em Quito, sem precedentes semelhantes no mundo, levou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a romper imediatamente as relações diplomáticas com o Equador pelo que descreveu como uma "violação flagrante do direito internacional e da soberania do México".

O governo Ortega manifestou a sua solidariedade com o México e recordou que retirou o seu embaixador de Quito em 2020, depois de o governo equatoriano ter retirado o refúgio na sua embaixada em Londres do australiano Julian Assange, que divulgava documentos confidenciais dos EUA na sua rede WikiLeaks.

"Nossa solidariedade e apoio, em qualquer ação legal que possa surgir disso, ao Presidente do México, Dom Andrés Manuel López Obrador", afirmou o governo Ortega.

"No dia 1º de setembro de 2020 retiramos nossa Embaixada em Quito e com esta Declaração formalizamos [neste sábado] o rompimento de todas as relações diplomáticas", acrescentou.

O governo panamenho negou a Martinelli passagem segura para viajar para a Nicarágua. O ex-presidente de direita refugiou-se na embaixada da Nicarágua depois de perder todos os seus recursos judiciais contra uma pena de quase 11 anos de prisão.

Após a confirmação de sua condenação, Martinelli foi inabilitado pela Justiça Eleitoral para ser candidato presidencial nas eleições de 5 de maio, quando liderava as pesquisas de intenção de voto.