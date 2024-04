Chefe da diplomacia britânica se reuniu com Trump na Flórida

O encontro com Donald Trump, rival do atual presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro, aconteceu na véspera de uma visita que abordará os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

O ministro britânico das Relações Exteriores, que tem uma reunião programada nesta terça-feira com o secretário de Estado americano Antony Blinken e com congressistas, "pedirá" a Washington o desbloqueio da ajuda à Ucrânia, informo um comunicado divulgado pela chancelaria do Reino Unido.

No momento, um programa de assistência militar e econômica a Kiev de 60 bilhões de dólares está bloqueado no Congresso dos Estados Unidos, consequência das divisões persistentes entre democratas e republicanos.

"O êxito da Ucrânia e o fracasso de Putin são vitais para a segurança dos Estados Unidos e da Europa", afirma o próprio David Cameron no comunicado.

O ministro britânico também solicitará na reunião com Blinken "uma investigação completa, urgente e transparente" sobre o atentado bombardeio israelense de 1º de abril que matou sete voluntários da ONG americana World Central Kitchen na Faixa de Gaza. Três britânicos morreram no ataque.

O governo britânico também enfrenta pressões para suspender a venda de armas a Israel, que está em uma guerra com o movimento islamista palestino Hamas há seis meses.