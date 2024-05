Ela foi sugada por redemoinho no rio Pardo (RS): 'Não pensei que ia morrer'

O rio Paranhana, que corta a cidade, transbordou devido às fortes chuvas que afetam o estado do Rio Grande do Sul desde o último dia 30 de abril. Até às 18h desta quinta-feira (2), 29 pessoas morreram 60 estão desaparecidas e 36 feridas. Os dados são Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul.

Até a madrugada desta quinta-feira (2), a gaúcha Luci Haag possuía uma franquia da loja de chocolates Cacau Show, localizada no centro da cidade. Ela conta que adquiriu a loja há cerca de um ano, quando junto com seu marido, decidiu investir R$ 280 mil no negócio e se mudar para Três Coroas.

Antes disso, o casal, que tem um filho pequeno, morava em Novo Hamburgo, e Luci trabalhava como gerente comercial na indústria têxtil de seu pai.

Nós estávamos acompanhando as informações das enchentes, e fomos para a nossa loja levantar as mercadorias para não molhar, eram 3h30 da madrugada, e a água começou a subir rapidamente. A gente colocou espuma expansiva para tentar segurar a água, mas não deu. Armários foram inundados, os freezers, as máquinas também e perdemos tudo. Do lado de fora, víamos os carros boiando, sofás, geladeiras. Luci

De acordo com a proprietária, a loja de chocolate está localizada a uma distância considerável do rio Paranhana. No entanto, um estreito arroio nas proximidades pode ter sido represado, desencadeando uma grande enchente com correntezas intensas na área central.

Estacionamento virou piscina

Luci e sua família, que moram no quarto andar de um prédio no centro da cidade, presenciaram cenas de terror nesta quinta-feira (2). As fortes chuvas provocaram o alagamento do estacionamento do edifício, deixando os veículos dos moradores submersos.