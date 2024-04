Ruud vence Djokovic e vai enfrentar Tsitsipas na final em Monte Carlo

De fato, nas cinco partidas entre os dois até o momento, incluindo a final do último torneio de Roland Garros, Djokovic venceu Ruud em todas, sem ceder um único set.

Ruud, que além dos dois vice-campeonatos em Roland Garros também foi vice do Aberto dos Estados Unidos em 2023 tinha até então a semifinal que perdeu em 2021 para Andrey Rublev como seu melhor resultado no saibro de Mônaco. Em Masters 1000 está será a segunda final de Ruud, depois da que perdeu em Miami, em 2022.

Djokovic teve dificuldades desde o início na partida deste sábado, sofrendo uma quebra, o que permitiu ao adversário tomar a iniciativa.

No início do segundo set, o sérvio mostrou um certo cansaço com gestos e a respiração ofegante durante a mudança de lado da quadra, em um dia quente no Principado.

Apesar disso, Djokovic conseguiu dominar o segundo set contra um Ruud que parecia nervoso e cometeu duplas faltas.

No set decisivo, Ruud começou forte, abrindo rapidamente 3 a 0. Djokovic reagiu e chegou a empatar em 4 a 4.