Campanhas antivacinas nos EUA deram remuneração e projeção a quem as promoveu

Os especialistas acreditam que estas organizações prejudicaram a saúde pública ao questionar a eficácia da vacinação. Segundo eles, o dinheiro arrecadado teria sido usado para fortalecer sua influência política no âmbito jurídico e para se opor às diversas medidas sanitárias colocadas em prática nos Estados Unidos.

Pouco se sabe sobre a origem destas doações, e o CHD não respondeu às perguntas feitas pela AFP.

Mas o relatório revela "até que ponto a desinformação contra a vacinação e entorno da covid-19 deu grandes frutos", explica David Gorski, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Estatal de Wayne, em Michigan.

"Uma coisa seria se esses grupos não fizessem mais do que vender charlatanismo, mas eles se tornaram politicamente influentes", afirma.

- Hesitação generalizada -

O CHD, com US$ 23,5 milhões (R$ 123,6 milhões) arrecadados em 2022, se tornou um dos principais sites de "medicina alternativa e natural" do mundo, segundo o portal de análise digital Similarweb.