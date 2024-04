Irã afirma que responderá à reação qualquer de Israel

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirmou que seu país responderá de forma "severa" à "menor ação" de Israel contra "os interesses do Irã", segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (16) por seu gabinete.

Israel prometeu responder ao ataque sem precedentes com drones e mísseis de sábado à noite executado pelo Irã contra o seu território.

"Nós declaramos de maneira firme que a menor ação contra os interesses do Irã vai, certamente, provocar uma resposta severa, extensa e dolorosa contra todos os seus autores", disse Raisi durante uma conversa por telefone com o emir do Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, na segunda-feira.